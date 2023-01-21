Başkan Barzani’den Almanya’ya teşekkür

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Alman Federal Meclisi’nin DAİŞ’in Ezidi Kürtlere yönelik katliamını soykırım olarak tanımasından duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Başkan Mesud Barzani tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Almanya Parlamentosu'nun Ezidi Kürtlere yönelik katliamı soykırım olarak tanıyan kararını büyük takdirle karşılıyoruz” denildi.

Başkan Barzani açıklamasına şöyle devam etti:

“Kürdistan halkına verdiği tüm destekler için Almanya'ya teşekkür ediyoruz. Adaletin sağlanması ve zulmün ortadan kaldırılması için diğer Batılı ülkelerin de Almanya Parlamentosu’na benzer kararlar almasını bekliyoruz”

ALMANYA PARLAMANTOSU EZİDİ SOYKIRIMI’NI TANIDI

Geçtiğimiz Perşembe günü Alman Federal Meclisi, koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), muhalefetteki Birlik partilerinin hazırladığı ve Ezidi Kürtlere yönelik DAİŞ’in işlediği suçları soykırım olarak kabul edilmesini içeren teklif için toplandı.

Oturuma Ezidi Miri Hazım Mir Tahsin Beg, Ezidi Ruhani Meclisi üyeleri ve soykırımın canlı tanıkları da katıldı.

Oyalamaya sunulan teklif oy birliği ile kabul edilerek yasalaştı. Böylece Almanya Federal Meclisi, Ezidi Kürtlere yönelik DAİŞ’in işlediği suçları “soykırım” olarak tanımış oldu.