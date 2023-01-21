İsveç'te Erdoğan karşıtı bir gösteri daha: Ankara'dan tepki

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Stockholm'de toplanan göstericiler, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi.

Protestocuların, Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklanın başını ipte sallandırdıkları, Erdoğan'a benzetilen bir diğer kuklanın eline bayrak tutturdukları görüldü.

Polis eşliğinde gösteri yapan protestocular, Medbargare Platsen bölgesine kadar yürüdü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Olayın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu eylemin 'en güçlü şekilde' kınandığı bildirildi.

Söz konusu eylemin Türkiye-Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği içi imzaladıkları Üçlü Ahitname'nin ihlali olduğu değerlendiren açıklamada, İsveç'in 'terörle mücadele' konusunda somut adım atması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

11 Ocak’ta da başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı" açıklamasını yapmıştı.