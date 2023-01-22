Yaşam

Maraş'ta yangın: 3 kardeş yaşamını yitirdi

Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kardeş hayatını kaybetti.
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kürdistan Maraş yangın Dulkadiroğlu ilçesi Çocuk

HABER MERKEZİ

İsa Divanlı Mahallesi 20. Sokak'ta, bir ailenin yaşadığı evde çocukların olduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen ve kardeş oldukları öğrenilen Z.A. ile M.A. hayatını kaybetti, A.A. ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasına kaldırıldı.

A.A. da burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangının ardından cumhuriyet savcısı evin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken çocukların cenazeleri otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada çocukların babasının daha önce hayatını kaybettiği, annenin ise yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenildi. (Kaynak: AA)

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