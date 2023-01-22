Politika

Kerkük’te saldırı girişimi: Üzerindeki bombayı patlatamadan öldürüldü

Kerkük’te intihar saldırısı girişimi son anda önlendi.
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kürdistan Kerkük Riyaz DAİŞ intihar saldırısı

KERKÜK (K24)

Federal Polis’ten yapılan açıklamaya göre dün gece Riyaz ilçesine bağlı Şerifiye köyünde bir DAİŞ’li terörist saldırı girişiminde bulundu.

Bombalı yelekle köye giren DAİŞ’li, üzerindeki bombayı infilak etmek isterken güvenlik güçleri tarafından açılan ateşte öldürüldü.

Teröristin üzerinden bir adet bomba ve iki fünye çıktığı açıklandı.

3 teröristin daha köyde saldırı düzenleme hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine güvenlik güçleri teyakkuza geçti.

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