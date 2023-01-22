Politika

Halep’in Kürt mahallesinde 5 katlı bina çöktü: 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Halep’te Kürtlerin yoğunlukta olduğu Şeyh Maksud Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu şimdiye kadar 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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suriye Şeyh Maksud mahallesi Halep Suriye

HABER MERKEZİ

K24’ün bölgeden aldığı bilgiye göre, Suriye’nin Halep kentinde Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Şeyh Maksud Mahallesi’nde bugün sabah saatlerinde 7 ailenin ikamet ettiği 5 katlı bir bina çöktü.

Çöken binanın enkazında şimdiye kadar çoğu Afrinli mültecilerin olduğu 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilirken, biri çocuk iki kişinin de sağ kurtarıldığı belirtildi.

Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, enkaz altındaki kişileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kürt mahalleleri olarak bilinen Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaklaşık 200 bin Kürt yaşıyor. Afrin Türk ordusu ile silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından bölgeye göç yaşandı. İki mahalle Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından kontrol ediliyor.

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