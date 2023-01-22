Ekonomi

İran Riyali’nde rekor düşüş

İran Riyali ABD Doları karşısında rekor düşüş yaşadı.
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Dolar - Riyal (Foto: Getty Images)
Dolar - Riyal (Foto: Getty Images)
İran dolar İran Riyali

HABER MERKEZİ

İran'ın hareketli para birimi, ülkenin artan yalnızlaşması ve İran Devrim Muhafızları Ordusu veya bazı üyelerine yönelik olası Avrupa Birliği (AB) yaptırımları ortamında Cumartesi günü ABD Doları karşısında rekor bir düşüş yaşadı.

Döviz kuru sitesi Bonbast.com'a göre, önceki gün serbest piyasada 430 bin 500 riyal olan ABD Doları dün 447 bin riyalden işlem gördü.

İran Riyali, Jina Emini'nin ölümünün ardından ülke çapında düzenlenen protestolardan beri yüzde 29 değer kaybetti.

AB ile Tahran arasındaki ilişkiler son aylarda kötüleşti ve nükleer müzakereleri yeniden canlandırma çabaları durdu. İran çok sayıda Avrupa vatandaşını gözaltına aldı. AB, protestoculara yönelik şiddeti ve idam kararlarını giderek daha fazla eleştirmeye başladı.

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