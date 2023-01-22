Kürdistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun üzerinden 77 yıl geçti

ERBİL (K24)

77 yıl önce 22 Ocak 1946’da Mahabad kentinde, toplumun farklı kesimlerinden 20 bin kişinin katılımıyla Qazi Muhammed tarafından Kürdistan Cumhuriyeti ilan edildi.

Kürdistan Cumhuriyeti, 11 aylık ömrüne rağmen farklı alanlarda büyük kazanımlar elde ederek, Peşmerge ismi, Kürdistan bayrağı, milli marş Ey Reqîb gibi manevi değerleri, Kürdistan’ın dört parçasına miras olarak bıraktı.

20 bin Kürdistan temsilcisinin daha sonra Kürdistan gazetesinin 8’inci sayısında yayımlanan bildirisinde, Cumhuriyet yöneticilerinden şu taleplerde bulunuldu: Kürtlerin yaşadığı her yerde bağımsızlık ilan edilsin, Şura Meclisi seçimleri yapılsın, Kürdistan Ulusal Hükümeti, bakanlık ve gerekli kurumlar kurulsun, Kürdistan Ulusal Silahlı Kuvvetleri, komşu ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkiler kurulsun, Azerbaycan hükümetiyle güçlü ilişkiler kurulsun.

Bu şekilde Kürdistan bayrağı, Cumhuriyet sınırlarındaki tüm resmi kurumlarda dalgalandırıldı ve Kürt modern yönetiminin ilk temeli böylece atılmış oldu.

Mahabad’da matbaa ve radyo, sinema ve tiyatro kurulması, iki günde bir basılan Kürdistan gazetesinin çıkarılması, biri çocuk dergisi olmak üzere 5 derginin çıkarılması gibi kültürel kazanımlar, Kürdistan Cumhuriyeti’nin 11 aylık yönetiminde elde edildi.

Okullarda Kürtçe eğitime başlanması, tüm resmi kurumlarda, mahkemeler, askeri ve dini kuruluşlarda Kürtçenin resmi dil olarak kullanılması, Kürt dilinin temel kazanımlarından oldu.

Cumhuriyetin ekonomik kaynağı da tarım ürünlerinin ihracı ve vergiye dayanıyordu.

Kuruluşundan 11 ay sonra Cumhuriyet, İran ordusunun saldırısı sonucu yıkıldı ve kurucuları idam edildi.

Cumhuriyetin mirası olan milli manevi değerler, bugün Kürdistan’ın dört parçasında yaşıyor.