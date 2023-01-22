Politika

Rusya Donbas’ta saldırılarını artırdı

Ukrayna’nın Zaporijya ve Sumi bölgelerinden yetkililere göre, Rusya Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki ana cephe hattının ötesindeki bölgelere yönelik saldırıları yoğunlaştırdı.
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HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin son saldırılarıyla Zaporijya cephe hattı boyunca daha avantajlı pozisyonlar elde ettiği bildirildi.

Ukrayna, Ağustos sonunda sert karşı saldırı başlattığından beri, çatışmalar, Moskova’nın ilhak ettiği, kısmen Rus kontrolündeki Luhansk ve Donetsk bölgelerinin çoğunu içeren Donbas’ta yoğunlaştı.

Yetkililer ve analistler, Rus saldırılarının Ukrayna’nın savunmasına aşırı yük bindirmeyi ve Kiev’in toprak kazanmasını engellemeyi amaçladığını vurguladı.

Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın gün içinde bölgeyi 166 kez hedef aldığını, 113 saldırıda yerleşim yerlerini hedef alarak bir sivili öldürdüğünü ildirdi.

Rusya ise sivilleri hedef almadığını iddia ediyor.

Sumi Valisi Dmytro, Rus güçlerinin Ukrayna’nın kuzeydoğusunda Rusya sınırındaki bölgede 115 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Zhyvytskyy, Telegram’da yaptığı açıklamada, saldırıda 17 yaşındaki bir gencin yaralandığını ve çok sayıda ev ve altyapı tesisinin yıkıldığını da belirtti.

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