Politika

Başkan Barzani Almanya ve Fransa ortak heyetiyle görüştü

Başkan Barzani, Almanya ve Fransa’nın Irak büyükelçileriyle bir araya geldi.
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kürdistan Mesud Barzani Almanya Fransa Eric Chevallier Martin Jaeger

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger ile Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Eric Chevalier başkanlığındaki ortak heyetle yaptığı görüşmede büyükelçiler, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin durumuna özel önem verdiklerini belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nin istikrar ve gelişmesinin ülkeleri açısından önemine vurgu yapana iki büyükelçi, Erbil Kalesi’nde iki ülkenin ortak girişimiyle bir kültür merkezi kurulmasının amaçlandığını ifade etti. Bununla da Kürdistan Bölgesi’nin Almanya ve Fransa’yla olan kültürel, bilimsel ve ulusal ilişkilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Başkan Barzani, Almanya ve Fransa’nın uluslararası konularla ilgili işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Almanya Parlamentosu’nun Şengal’de Ezidilere yapılan katliamı soykırım olarak tanımasının önemli ve tarihi bir adım olduğunu dile getirdi.

Başkan Barzani, Ezidiler için adalet sağlanması ve yaralarının sarılması için diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de aynı şekilde karar alması gerektiğini vurguladı.

Bölgenin siyasi durumu ve Irak’taki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede büyükelçiler, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki ilişkilerin düzelmesi ve sorunların çözümü için bir fırsat söz konusu olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nin siyasi durumunun da ele alındığı görüşmede konuk heyet, Fransa ve Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’ne destek vermeye ve işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

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