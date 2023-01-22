ABD'de silahlı saldırı: En az 9 ölü

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ABD'nin California eyaletindeki Monterey Park kentinde düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamalarında meydana gelen silahlı saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı kutlamalarına düzenlenen silahlı saldırıda bilanço netleşiyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtildi.

Los Angeles ilçesi Şerif Departmanı'nda görevli Çavuş Bob Boese saldırının, Monterey Park'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldiğini söyledi.

Saldırganın erkek olduğu açıklandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaralıların sedyeler ile çevre hastanelere kaldırıldığı görüldü.