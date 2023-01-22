Politika

Almanya Başbakanı: Putin’in emperyalist amaçları var

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “RPutin'in emperyalist amaçları var. Sınırları güçle değiştirmeye çalışıyor” dedi.
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Almanya Başbakanı Scholz
Almanya Başbakanı Scholz
avrupa Olaf Scholz Rusya Vladimir Putin emperyalist amaçlar

HABER MERKEZİ

Paris'te, Sorbonne Üniversitesi’nde “Elysee Anlaşması” olarak da bilinen Fransa-Almanya dostluk antlaşmasının 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Scholz, Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, Almanya Federal Meclisi Başkanı Baerbel Bas, Fransız ve Alman yetkililerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, burada yaptığı konuşmada “Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'in emperyalist amaçları var. Sınırları güçle değiştirmeye çalışıyor. Ukraynalılar bunun bedelini ağır ödüyor. Ancak Putin'in emperyalizmi galip gelmeyecek” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa’da, siyasetin yerini şiddetin aldığı bir döneme geri dönülmesine izin vermeyeceklerinin altını çizen Scholz, “Avrupa barış projemizi savunmak için Ukrayna’ya ihtiyacı olan tüm desteği gerektiği sürece vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Scholz, Ukrayna, Moldova ve 6 Balkan ülkesinin Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu ve zamanla Gürcistan'ın da bu ailenin bir parçası olacağını aktararak, AB'de kurumsal reform gerekliliğine ve Fransa ile Almanya'da Avrupa savaş uçağı ve tankı geliştirmesinin önemine değindi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise “Ukrayna halkına her alandaki sarsılmaz desteğimiz devam edecek” dedi.

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