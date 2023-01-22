Politika

BM Genel Sekreter Yardımcısı Kürdistan Bölgesi’ne geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo’nun, Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunacağı bildirildi.
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BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo
BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo
kürdistan Rosemary DiCarlo Kürdistan Bölgesi ziyaret

ERBİL (K24)

BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından yapılan açıklamada, BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo’nun Bağdat’a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada Rosemary Dicarlo’nun Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunacağı belirtildi.

Dicarlo’nun Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Açıklamaya göre Dicarlo’nun Kürdistan Bölgesi’nde ayrcıa sivil toplum kurumları (STK), kadın ve gençlik örgütleriyler bir araya geleceği kaydedildi.

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