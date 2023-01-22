Erdoğan seçim için net tarih verdi

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programına katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerinin tarihiyle ilgili "İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde siz gençlerle yol arkadaşlığı yapmamızı nasip eden rabbime hamd ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizle her bir araya gelişimizde sizlerin sevgisine, enerjisine, coşkusuna, vizyonunuza şahit oldukça geleceğimize daha büyük bir umutla bakıyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bazıları diyor ki ‘Bu enerjiyi nereden buluyorsun?’ İşte enerji burada. Farklı bir yerde aramaya gerek yok. Bu tablo aynı zamanda bize, sizlere miras bırakacağımız Türkiye Yüzyılı’nın inşası için daha çok çalışmamız, daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. İnşallah 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Sizlerin sayesinde aradan 40 yılı aşkın vakit geçmiş olsa da geçmiş dönemlerimizdeki heyecanı hatırlatıyor, aynı duyguları tekrar yaşıyoruz.”

“10 MART’TA AÇIKLAYACAĞIM”

Erdoğan, seçim tarihine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

“Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak. Yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var.”