Xurmatu’da DAİŞ’e hava saldırısı: 5 ölü

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada Irak hava kuvvetlerini, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerden olan Xurmatu ilçesinde terör örgütü DAİŞ’e yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

F-16 savaş uçaklarıyla gerçekeleştirilen saldırıda 5 örgüt mensubunun öldürüldüğü belirtilen açıklamada, öldürülen DAİŞ mensuplarından 2’sinin kimliğinin belirlendiği, cesetleri parçalandığından diğer 3’ünün ise kimliklerinin belirlenemediği bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca örgüte ait cephaneye el konulduğu kaydedildi.

Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Rachel Jeffcoa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu yılki operasyonlarda 600 DAİŞ mensubunun öldürüldüğünü, 374’ünün de yakalandığını ifade etmişti.