Politika

Rus güçleri Zaporijya'da iki kasabaya doğru ilerliyor

Rus güçlerinin, bir süredir çatışmaların durduğu Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde iki kasabaya doğru ilerlediği bildirildi.
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dünya Rus güçleri Zaporijya ilerleyiş

HABER MERKEZİ

Rus yetkili Vladimir Rogov, Rus güçlerin Ukrayna kontrolündeki bölgesel başkent Zaporijya'nın yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Orikhiv ile daha doğudaki Hulyaipole istikametinde olduğunu belirtti.

Ria ajansına konuşan Rogov, "Cephe hareketli, özellikle iki yönde: Orikhiv ve Hulyaipole" ifadesini kullandı ve söz konusu bölgelerde aktif çatışmaların olduğunu ifade etti.

Moskova, bölgenin güney kesiminde geniş bir alanı kontrol ederken, ana şehir Zaporijya ve kuzey kesimi Rus güçlerinin eline geçmedi.

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