Kur'an-ı Kerim’i yakan siyasetçi ilk kez konuştu: Korkuyorum

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İsveç ile Danimarka vatandaşı olan ve hafta sonu Türkiye'nin İsveç'teki büyükelçiliği yakınlarında Kur'an-ı Kerim yakarak tepki çeken Rasmus Paludan İsveç medyasına konuştu.

Paludan, “Kutsal kitabı yakma eylemini gerçekleştirdikten sonra ‘tamam bu oldu’ dedim. Fakat düşündüğüm gibi çıkmadı” dedi.

Kendisine yöneltilen “Pişman mısınız” sorusuna ise, “Hayır, ben bunu yaptım çünkü siyasi sebeplerim vardı. Bu kadar çok insanın beni öldürmek istediğini görünce üzüldüm” yanıtını verdi.

“ÇOK CİDDİ TEHDİTLER GELİYOR”

Daha önce de benzer eylemler gerçekleştiren Paludan, “Eskiye kıyasla şu an daha çok tehdit geliyor” yorumunu yaptı.

2019’dan beri bir koruması olduğunu söyleyen Paludan, “Şu an yaşadıklarım öncekilere hiç benzemiyor. Çok daha ciddi tehditler geliyor. Sosyal medyada dakikada 20 mesaj geliyor ve bunlardan 5’i tehdit oluyor” ifadelerini kullandı.

Gazetecinin kendisine yönelttiği, “Korkuyor musunuz” sorusuu ise Paludan, “Evet, birileri beni öldüreceğini söylediği için korkuyorum. Bana ne yapacaklarını anlatıyorlar. Bu eylem ile İsveç’in NATO üyeliği arasında bir bağlantı yok” şeklinde yanıtladı.