Politika

Girê Spî’de patlama: 2 DSG’li ile 1 rejim askeri hayatını kaybetti

Rojava’nın Girê Spî kırsalında meydana gelen patlamada 2 DSG’li ile 1 rejim askeri hayatını kaybetti.
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kürdistan Rojava DSG

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türkiye ve destekli silahlı gruplarla temas hattı yakınlarındaki Girê Spî’ye bağlı Kor Hesen köyünde bir evde patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlama sonucu evin çökmesi nedeniyle enkaz altında kalan 2 Demokratik Suriye Güçleri (DSG) savaşçısı ile bir rejim askeri hayatını kaybetti.

Ölenlerin cesetlerinin Rus güçlerinin çalışması sonucu enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

DSG ve Suriye ordusu; Girê Spî, Til Temir ve Serêkaniyê’ye bağlı köylerde Türkiye destekli silahlı gruplara karşı hareket ediyor.

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