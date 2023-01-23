Politika

CENTCOM: Suriye’de 3 DAİŞ mensubu tutuklandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, ABD güçlerinin Suriye'nin doğusunda düzenlediği operasyonda 3 DAİŞ mensubunun tutuklandığını duyurdu.
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HABER MERKEZİ

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, birinin lojistik yetkilisi, diğerinin örgüt için aracı olarak çalışan bir şahıs, üçüncü kişinin ise DAİŞ ile bağlantılı bir kişi olduğu belirtildi.

2019'da DAİŞ’in ortadan kaldırıldığının duyurulmasının ardından Washington liderliğindeki Uluslararası Koalisyon ve ABD güçleri, örgütün liderlerini yakından takip ediyor. Rojava ve Suriye'de örgüte üye olduklarından şüphelenilen kişilere yönelik hava saldırıları, baskınlar veya hava çıkarmaları gerçekleştiriliyor. 

Örgüte karşı Uluslararası Koalisyona liderlik eden ABD güçleri, Suriye'nin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolündeki bölgelere konuşlu durumda.

ABD güçleri, çeşitli operasyonlar yoluyla DAİŞ liderlerini etkisiz hale getirmeyi veya tutuklamayı başarmıştı. Örgütün lideri Ebubekir Bağdadi Ekim 2019'da, bir diğer lideri Ebu İbrahim Kureyşi ise Şubat 2022’de İdlib’de öldürülmüştü.

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