Meral Akşener: Diyarbakır'da milletvekili çıkarabilir pozisyondayız

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır ziyareti sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Akşener, "Diyarbakır'da milletvekili çıkarabilir pozisyondayız. CHP de çıkarabilir. Şanlıurfa'da ortak listeyle 4 milletvekili çıkabilir" dedi ve Kürt meselesine ilişkin şunları aktardı:

“Ben buraya bu cennet topraklar, kurumasın diye; Dicle'de, bir damla su olmaya geldim. Hevsel'in çiçekleri solmasın diye, bir avuç güneş olmaya geldim. Bu tepelerde maral olmaya, marazları kovmaya geldim! Mesele, Cumhuriyeti sözde değil, özde sahiplenmekse; mesele, ahde vefa, akde sadakatse; mesele, silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse; mesele, her türlü musibetin karşısında, çelikten, sarsılmaz bir, ‘biz' olmak; sırtını da kalbini de, o sapasağlam ‘bize' yaslamaksa; biz varız!” Haneler bereketsiz. Memleket, bayram sofrasını unutmuş. Nevruzundan, baharından kopartılmış. 1920'nin kıymetini bilmedik, 2020'yi kaybettik. 1923'ün kıymetini bilmezsek, 2023'ü kaybederiz.” “Gelin, bu demiri, beraber dövelim. Gelin, zulmün çekicini, zalimin elinden alalım.”

“HATALARDAN DERS ALAN BİRİYİM”

“Diyarbakır'da cumhurbaşkanı adayı olarak 8 bin 500 oy almıştım. Hepsi benim için çok kıymetliydi. Şimdi partimizin 13 bin üyesi var" diyen Akşener, "Hatalarından ders alan biriyim. Üzülüp özeleştiri yaptıktan sonra o hatayı mutlaka düzeltmişimdir. Dolayısıyla bugünkü söylediklerim normal" ifadelerini kullandı.

“MEVZU HUKUK VE RIZA MESELESİDİR”

Yerel seçimlerde HDP'nin kazandığı belediye başkanlıklarına kayyım atanmasını eleştiren İYİ Parti lideri, "Bakan olduğum yıllarda batıda doğup büyüyüp Diyarbakır'a en çok gitmiş siyasetçiyim. Oy verirler vermezler bakmayız. Buradaki mevzu hukuk ve rıza meselesidir. Kayyum meselesi de öyledir. Diyarbakır'da bu kez kongreye katılıp ayrıldım. Bir daha geleceğim ve esnaf ziyareti yapacağım. MHP'deyken ve Meclis Başkanvekiliyken HDP'ye benden başka kimse söz vermezdi. Selahattin Demirtaş, ‘Niçin siz' diye sordu. ‘İçtüzük size bu hakkı vermiş. Yaptığım lütuf değil. Bu benim görevim. Siz de iç tüzüğe aykırı şekilde hareket edemezsiniz' karşılığını verdim. Diyarbakır'da milletvekili çıkarabilir pozisyondayız. CHP de çıkarabilir. Şanlıurfa'da ortak listeyle 4 milletvekili çıkabilir" şeklinde konuştu.