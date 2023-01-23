Politika

Neçirvan Barzani: Alimlere saygı, kimliğimize ve tarihimize saygıdır

Neçirvan Barzani, “Her alime saygı, kimliğimize ve tarihimize saygıdır” dedi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Feryad Fazıl Omar

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Berlin Kürt Araştırmaları Enstitüsü Kurucusu Dr. Feryad Fazıl Omar için Erbil’de düzenlenen ödül takdim töreninde konuştu.

Neçirvan Barzani Dr. Feryad Fazıl Omar’ın Kürt tarihi ve edebiyatına önemli hizmetleri olduğunu ve bu alanda 44 kitap kaleme aldığını söyledi.

“Her alime saygı, kimliğimize ve tarihimize saygıdır” diyen Neçirvan Barzani, “Kürdistan halkının, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda düşünür ve alimi var ve hepsi bu ulusun servetini oluşturmaktadır. Kürt dili ve kültürünü korumamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, Kürdistan’da eğitim ve öğretimin, çağın sorularına cevap olması ve öğrencilere düşünce ve yaratıcılığın kapılasını açması gerektiğini vurguladı.

Kürt dili, edebiyatı ve tarihiyle ilgili araştırmalarıyla tanınan Berlin Kürt Araştırmaları Enstitüsü Kurucusu Dr. Feryad Fazıl Omar, Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Haçı ödülüne layık görülmüştü.

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