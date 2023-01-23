Politika

Mardin saldırısında 4 zanlı hakkında tutuklama kararı

Mardin saldırısı ile ilgili gözaltına alınan 4 zanlı Mardin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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kürdistan Mardin saldırısı

MARDİN (K24)

Mardin'de Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı Mardin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin Sulh Ceza Hakimliği, 1 zanlıyı şartlı olarak serbest bıraktı.

Zanlıların gözaltında suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

K24 muhabiri, Mardin Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla F.A., A.K., Ç.B. ve M.Y.'nin tutuklandığını, M.Ş’nin ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Zanlıların cinayeti para için işlediklerini itiraf ettikleri kaydedildi.

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