Chomsky: Dünya geri dönüşü olmayan bir felakete gitgide yaklaşıyor

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ABD'li düşünür Noam Chomsky, insanlığın büyüyen bir nükleer savaş ve iklimin mahvolması tehdidiyle karşı karşıya olduğu, rasyonel şekilde ciddiyetle düşünme, tartışma ve müzakere sahnesinin ortadan kalkması nedeniyle bu sorunların çözülemediği uyarısını yaptı.

RT'ye konuşan ABD'li düşünür Noam Chomsky, artan nükleer savaş riski, çevre sorunlarını ele almadaki başarısızlık ve sorunları rasyonel şekilde çözme yeteneğinin azalması nedeniyle dünyanın uçurumdan aşağı yuvarlanmasına ramak kaldığını söyledi.

Programda insanlığın patolojik olarak kendi kendini yok etmeye adanmış olabileceği yönündeki görüşünü açıklaması istenen Arizona Üniversitesi Dilbilim Profesörü Chomsky, insanlığın Armageddon'a (dini metinlere göre dünyanın sonu geldiğinde yapılacak kıyamet savaşı) ne kadar yakın olduğunu yansıtan Kıyamet Saati'nin son yıllarda insanlığın yok oluşunu simgeleyen geceyarısına yaklaştığını ve birkaç gün içinde daha da yaklaşılabileceğini belirtti.

İnsanlığın temel endişelerinin 'artan nükleer savaş tehdidi ve çok şiddetli ve büyüyen iklim tahribatı tehdidi olduğunu, ikinci sorunun, devletlerin bu krizi çözmek için yapmaları gerektiğini bildikleri şeyi yapmamaları yüzünden devam ettiğini anlatan Chomsky, üçüncü sorunu 'dünya çapında demokratik güçlerin çöküşü ile birleşen rasyonel şekilde ciddiyetle düşünme, tartışma ve müzakere arenasının bozulması' olarak tasvir etti.

Ünlü düşünür, 'üçüncüsünün nükleer savaş ve iklim değişikliği tehdidiyle hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünse de, aslında rasyonel tartışmanın ilk ikisiyle başa çıkmak için tek umut olduğunu' vurgulayarak şöyle devam etti:

"Geçen yıl içinde üçü de önemli ölçüde kötüleşti ve keskin bir tersine dönüş olmazsa, alenen uçuruma ilerleyip yuvarlanarak düşeceğiz, geri döndürülemez şekilde ve çok da uzak olmayan bir gelecekte."

Geçen hafta eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Moskova'nın Ukrayna'da yenildiğini görmek isteyenlerin, 'konvansiyonel bir savaşta nükleer bir gücün kaybetmesinin nükleer savaşın başlamasını tetikleyebileceği' gerçeğini görmezden geldiği uyarısında bulunmuştu.

Ukrayna ihtilafının ABD ile müttefiklerinin kendisine karşı yürüttüğü bir vekalet savaşı olduğu görüşündeki Moskova'dan yapılan açıklamalarda askeri doktrinin yalnızca devletin varlığı tehdit edildiğinde atom silahlarının kullanılmasına izin verdiği hatırlatılarak olası nükleer savaşın asla çıkmaması gerektiği uyarısı yapılıyor.