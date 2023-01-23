AK Partili Kurtulmuş: İsveç’in NATO'ya girmesine izin vermeyeceğiz

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Kurtulmuş, İncirli'deki İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde "Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi" kapanış toplantısına katıldı.

Pandeminin ortaya çıkarmış olduğu bazı zorlukların yanında Rusya ve Ukrayna arasında ortaya çıkan savaşın da dünyayı etkilediğini belirten Kurtulmuş, "Savaş aslında sadece Karadeniz'de komşumuz olan iki ülkenin savaşı değil Doğu ile Batı'nın savaşı. Bu savaş, dünyadaki başka şeyleri çok kuvvetli şekilde tetikledi. Bunların en başında bu kış Avrupa kıtasının baştan aşağı yaşamış olduğu enerji krizi en önemli göstergelerden birisidir. Yine arkasında tahıl koridorunun kapanması sırasında zaten var olan dünyadaki gıda krizinin çok tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini görmek hakikaten insanlık için yeni bir tecrübeydi" diye konuştu.

“BU YANGIN BÜTÜN DÜNYAYI SARAR”

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsveç'te ortaya konulanlar fevkalade hazindir, demokrasi adına büyük ayıptır. Şimdi ifade özgürlüklerinin bir parçasıdır falan filan diyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir dinin kutsalına hakaret etmek, demokratik ifade özgürlüğü kapsamında değildir ve olmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'in yakılması sadece Mushaf-ı Şerif'in yakılması değildir. Bu yangın, bütün Avrupa'yı tutar. Bu yangın bütün dünyayı sarar. Onun için akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyoruz. Bu eylem sadece sıradan faşist, müptezel bir siyasetçi müsveddesinin yapmış olduğu bir eylem olarak da görülemez. Şu soruyu da sormak lazım. Niçin böyle bir eylem Türkiye Büyükelçiliğinin önünde yapıldı? Cevabı çok açıktır. Çünkü bu adamlar yabancı düşmanları, göçmen düşmanları, İslam düşmanları ve Türkiye karşıtları biliyorlar ki, Türkiye Allah'ın izniyle öyle bir noktaya geldi, 2 milyarlık İslam aleminin öncüsüdür ve dünyadaki milyarlarca mazlum milletlerin sözcüsü olan bir ülke konumundadır. Bugün gösterilerin arkasındaki esas siyasi motivasyonun bu olduğu aşikardır."

Numan Kurtulmuş, "Bölücü terör örgütüne her vesileyle imkan hazırlayanlar, onların kendi ülkelerinde bir şekilde bu antidemokratik eylemlerini sürdürmeleri, Türkiye'ye ve Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakaret ve tehdit dolu eylemlerin zemininin hazırlanması asla kabul edilemez" dedi.

“TÜRKİYE BLÖF YAPMAZ”

AK Partili Kurtulmuş, "Bir taraftan NATO'ya girmek için Türkiye'nin kapısını çalacak, 'Türkiye ile üçlü mutabakatla bundan sonra teröre mani olacağız' diye teminat vereceksiniz. Ondan sonra bu terör örgütlerine her türlü alanı açacağınız gibi Türkiye'nin Cumhurbaşkanına her türlü hakareti de bir şekilde kolaylaştıracak zemini oluşturacaksınız. Sonra da NATO'ya girme hayaliniz devam edecek. Kusura bakmayın. Türkiye sözünün eri olan bir ülkedir. Türkiye boş laf söylemez, blöf yapmaz. Türkiye hiçbir şekilde terör örgütleriyle irtibatlı olan bu ülkelerin NATO'ya girmesine izin vermeyecek. Müsaade etmeyecek. Bunun önünü açmayacağız" şeklinde konuştu.