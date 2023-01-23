AB yetkilileri K24 mikrofonuna konuştu

BRÜKSEL (K24)

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya sağlanacak ek mali ve askeri yardımlar, savaş suçları için özel mahkeme kurulması, nükleer güvenliğin sağlanması başta olmak üzere savaşa ilişkin son gelişmeleri ele alıyor.

Fransa, Almanya, Belçika, İspanya ve Slovenya dışişleri bakanları, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının bu yılki ilk toplantısına girmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik başta askeri olmak üzere ekonomik, finansal, diplomatik, politik ve insani yardımda bulunmaya devam edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un taahhüt ettiği gibi AMX-10 RC hafif muharebe tanklarının gönderiminin de bu yardım kapsamında olduğunu söyledi.

Toplantıda yardım kapsamında 500 milyon avronun serbest bırakılmasını görüşeceklerini aktaran Colonna, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işleyip işlemediğine yönelik çalışmalarını her anlamda desteklediklerini kaydetti.

Colonna, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini belirtti.

“DAİŞ BİTMEDİ”

Ayrıca K24 muhabirinin sorusuna yanıt veren Colonna, Uluslararası Koalisyon’la mücadeleyi sürdüreceklerini ve Koalisyon’un çalışmalarına devam edeceğini dile getirerek, “Çünkü DAİŞ hala bitmedi” dedi.

“DAİŞ’İ CİDDİ BİR TEHDİT OLARAK GÖRÜYORUZ”

K24’e konuşan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, DAİŞ’in sadece Ortadoğu’da değil, Afrika ülkelerinde de etkin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu nedenle DAİŞ ciddi bir tehdit olarak görüyoruz.”

“FİNLANDİYA’DA 10 BİN KÜRT YAŞIYOR”

Öte yandan K24’e konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'daki Kürtlerin Türkiye'ye sınır dışı edilmeleri halinde korktuklarını vurguladı.

Pekka Haavisto, ülkelerinde 10 bin Kürt’ün yaşadığını kaydederek, “Türkiye’nin Finlandiya’daki Kürtlerle bir sorunu yok” şeklinde konuştu.

“İRAN’A DAHA FAZLA YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ”

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ise, K24 muhabirinin İran’a yönelik yaptırımlarıyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

Tanja Fajon, Doğu Kürdistan ve İran’daki protestoların sert bir şekilde bastırılması, idamlardan ve kadın haklarının ihlal edilmesinden haberdar olduklarını söyledi.

Harekete geçtiklerini ifade eden Tanja Fajon, “Daha fazla yaptırım uygulamak için İran’a odaklandık” dedi.

BORRELL: DAİŞ’İN TEHDİTLERİNDEN ENDİŞELİYİZ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de K24 muhabirine yaptığı açıklamada, DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki tehditlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.