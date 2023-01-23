Lavrov: ABD tüm kırmızı çizgileri aşıyor

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Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lavrov, “ABD'nin Afrika ülkelerine ve sadece onlara değil, aynı zamanda Asya, Latin Amerika ülkelerine de uyguladığı baskı söz konusu, onlar sürekli olarak Rusya ile işbirliği yapanların pişman olacağını açıkça belirtiyorlar, bin yıllık yüce medeniyetler teşkil eden büyük devletleri tehdit ediyorlar. Tehdit eden ve baskı uygulayan ABD ve aynı zamanda İngilizler, tüm kırmızı çizgileri aşıyor” diye konuştu.

Batı'nın, ‘tarihin tamamından 24 Şubat'ı ve ondan sonra olan her şeyi kopararak’ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri operasyonu gerekçelendirmek için ortaya koyduğu ‘argümanlara yanıt vermeyi reddettiğini’ kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu krizin Batı’nın doğrudan müsamaha göstermesi ile bir çıban gibi nasıl olgunlaştığını hiç kimse hatırlamıyor. Tarih iptal edildi.”

‘RUSYA, ÇİN VE GÜNEY AFRİKA ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRİYOR’

Rus diplomat, Moskova’nın Çin ve Güney Afrika ile askeri iş birliğini de geliştirdiğine dikkat çekerek, “Güney Afrika Savunma Bakanı, savunma bakanlığımızın geçtiğimiz ağustos ayında Rusya'da düzenlediği Army 2022 askeri-teknik forumunun da yer aldığı bir etkinliğe katıldı. Üçlü tatbikatlar uygulaması da yeni bir şey değil. Çin ve Hindistan'ın da katılımıyla deniz tatbikatlarımız oldu” vurgusunu yaptı.

Daha önce Güney Afrika, Rusya ve Çin'in 17-27 Şubat’ta ikinci ortak deniz tatbikatını Afrika’nın güneyindeki sularda düzenlemeyi planladıkları aktarılmıştı. Bu türden ilk tatbikat ise Kasım 2019’da Güney Afrika sularında yapılmıştı.

‘BATI'NIN RUSYA'YA KARŞI SAVAŞI ARTIK HİBRİT DEĞİL, NEREDEYSE GERÇEK’

Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı yürüttüğü ‘hibrit’ savaşın neredeyse ‘gerçek’ olduğuna işaret eden Lavrov, şunları söyledi:

“Ukrayna'da olup bitenlerden bahsederken bunun artık bir hibrit savaş değil, Batı'nın Rusya'ya karşı uzun süredir hazırladığı, Ukrayna'da yüzyıllardır olan, dilden kültüre her şeyi yok etmeye çalıştığı ve insanların kendi dillerini konuşmalarını yasakladığı neredeyse gerçek bir savaş olduğundan bahsediyoruz.”

Rus diplomat ayrıca Ukrayna'nın hem eski hem de şimdiki Devlet Başkanının barış sloganlarıyla seçildiğini, ancak ‘aynı anda, seçilmelerinin hemen ardından savaş başkanlarına, Rusya düşmanı başkanlara dönüştüklerini ifade etti.