Politika

Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Ukrayna ordusunun, Batı'nın sağladığı silahları ülkedeki nükleer enerji santrallerine yerleştirdiğini öne sürdü.
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dünya Rusya Ukrayna Nükleer santral HIMARS

HABER MERKEZİ

Narışkin, yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Batı tarafından sağlanan silah ve mühimmatları nükleer enerji santrallerinde stokladığına dair güvenilir bilgiler geliyor. Burada, HIMARS çok namlulu roketatar ve yabancı hava savunma sistemleri için pahalı ve sayısı az olan füzeler ile topçu mühimmatlar söz konusu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki Rivne Nükleer Santrali'ne geçen yılın sonunda yabancı mühimmatların vagonlarla ulaştırıldığını aktaran Narışkin, gelecekte oluşabilecek herhangi bir durumda Rusya'nın suçlanabileceği öngörüsünde bulundu.

Narışkin, Ukrayna'nın santrallere yerleştirdiği mühimmatları patlatmayacağı umudunu paylaştı.

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