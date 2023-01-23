Politika

AB, İran'a yeni yaptırımları kabul etti

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İran'da Rojhilatlı Jina Emini'nin ölümü sonrası düzenlenen gösterilere yönelik müdahaledeki rolleri nedeniyle İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.
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avrupa Doğu Kürdistan Rojhilat Jina Emini Protesto İran AB AB Konseyi Yaptırım

HABER MERKEZİ

AB Konseyinden yapılan açıklamada, yaptırımların Doğu Kürdistan (Rojhilat) ve İran'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle uygulanacağı bildirildi.

Yaptırım uygulanacak kişiler arasında İran Gençlik ve Spor Bakanı Seyid Hamid Hazaveh Seccadi, bazı milletvekilleri, bazı illerin valileri, devlet medyasının çalışanları ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun bazı üst düzey yetkilileri bulunuyor.

Listede İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülkenin bazı bölgelerindeki birimleriyle İran Özel Polis Kuvvetleri ve güvenlik hizmeti veren bazı şirketler de yer alıyor.

Son yaptırımlarla birlikte AB'nin kısıtlayıcı tedbir uyguladığı İranlı kişi sayısı 164, kuruluş sayısı 31'e çıktı.

Yaptırımlar AB'ye seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve bu kişi ve kuruluşlara fon sağlanmasının yasaklanmasından oluşuyor. Ayrıca halka baskı aracı olarak kullanılabilecek bazı malzemelerin ve takip cihazlarının da İran'a satışı yasaklanıyor.

ROJHILAT VE İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Emini'nin ölümü üzerine memleketi Seqiz’da 17 Eylül'de başlayan gösteriler ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Raporda, gösterilerde gözaltına alınanlardan en az 109'unun dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği kaydedilmişti.

Bugüne kadar haklarında idam kararı verilen 4 göstericinin cezası infaz edildi.

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