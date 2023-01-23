Diyarbakır ve Antep’te trafik kazaları: 3 ölü, 10 yaralı
DİYARBAKIR (K24)
Edinilen bilgiye göre, Urfa Bulvarı Kantar Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FPH 196 plakalı otomobil, önce polis Kemal G'nin kullandığı 46 AFF 530 plakalı otomobil ile ardından 27 AHF 226 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada polis hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından Urfa Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı.
ANTEP
Antep’te Eski Nizip Yolu Caddesi kırsal Bedir Mahallesi yakınlarında İzzet Samet A. idaresindeki 27 ALM 024 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki 06 BAG 967 plakalı minibüs ve Mehmet B'nin kullandığı 27 PK 004 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 27 ALM 024 plakalı otomobildeki Kamil Akgün ile eşi Necla Akgül yaşamını yitirdi, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Akgül çiftinin cenazelerinin kırsal Arıl Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. (Kaynak: AA)