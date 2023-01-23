Diyarbakır ve Antep’te trafik kazaları: 3 ölü, 10 yaralı

Diyarbakır'da bir kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 polis hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Antep’te ise bir minibüs ile 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.