Politika

Hewraman’da 5 kolber yaralandı

Kirmaşan eyaletine bağlı Hewraman bölgesinde İran güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 kolber yaralandı.
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kürdistan Kirmaşan Hewraman kolber

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Kirmaşan eyaletine bağlı Hewraman bölgesinde İran güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 kolber yaralandı.

Hengaw insan hakları örgütü, İran güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 kolberin yaralandığını bildirdi.

Olayın Hewraman’ın Newsud sınırları içerisinde yaşandığı belirtildi.

Geçtiğimiz gün İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahaduri, hükümetin kolberleri kaçakçı olarak görmediğini ve onları desteklediğini açıklamıştı.

Hengaw verilerine göre, 2022 yılında İran güçleri 209 defa kolberlere ateş açtı. Söz konusu ateş açmalar sonucu 33 kolber yaşamını yitirirken, 176 kolber yaralandı.

 

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