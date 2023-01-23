Politika

Medvedev: Çok kutuplu dünya yanlısı ülkeler koalisyon kurmalı

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, çok kutuplu bir dünyayı destekleyen ülkelerin koalisyon kurmasını öngören bir öneride bulundu.
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dünya  Aleksandr Lavrentyev Rusya 3 Dünya Savaşı çok kutuplu dünya

HABER MERKEZİ

Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, çok kutuplu bir dünyayı destekleyen ülkelerin koalisyon kurmasını öngören bir öneride bulundu.

İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin Yüksek Konsey Bürosu toplantısında konuşan Medvedev, 2022'nin Rusya için kimlerin dost olduğunun ve kimlerle anlaşma yapılamayacağının ortaya çıktığı bir yıl olduğunu belirtti.

Medvedev, "Geçen yıl, kimin dostumuz, kimin bizden olduğu, kimlerle tamamen farklı kutuplarda yer aldığımız nihai olarak açıklığa kavuştu. Yani kimlerle güvene ve karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkiler kurmaya hazır olduğumuz ve artık kimlerle anlaşma yapamayacağımız belli oldu" dedi.

Ekonomi ve siyaset açısından kilit öneme sahip ülkelerin Rusya'nın güvenilir partnerleri olduğunu kaydeden Medvedev, "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), şu anda genişlemekte olan BRICS ve Afrika Birliği gibi en büyük uluslararası oluşumlar da dahil parti diplomasisini geliştirme üzerine düşünmeliyiz. Bu, çok kutuplu dünyanın destekçilerinden oluşan etkili bir partiler arası koalisyon oluşturmaya izin verecektir" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA, 3. DÜNYA SAVAŞI TEHDİDİNE YAKLAŞTI'

Birleşik Rusya Partisi'nin dünyadaki insanların özel askeri harekatın zorunlu ve en uç önlem olduğunu, ABD ve uşakları tarafından saldırganlıkların hazırlanmasına bir yanıt olduğunu anlamasına katkı sunması gerektiğini söyleyen Medvedev, yaşanan gelişmelerden dolayı dünyanın 3. Dünya Savaşı tehdidine yaklaştığının aşikar olduğunun altını çizdi.

'BM DE DAHİL ÇOK ULUSLU DİPLOMASİ KURUMLARI MUHAREBE SAHASINA DÖNÜŞTÜ'

BM de dahil çok uluslu diplomasi kurumlarının şu anda ciddi krizden geçtiğine dikkat çeken Medvedev, söz konusu kurumların ihtilaflı durumlara ve çatışmalara çözüm bulmak için kurulduğunu ancak artık muharebe sahasına dönüştüğünü vurguladı.

Şu anda zor, dönüm noktası niteliğinde bir dönemden geçildiğini belirten Medvedev, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşabilmek için Rusya'daki tüm siyasi oluşumları ve sivil toplum kuruluşlarını güçlerini birleştirmeye davet etti.

 

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