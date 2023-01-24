ABD’de bir silahlı saldırı daha: 7 ölü, 5 yaralı

HABER MERKEZİ

Kaliforniya eyaletindeki Half Moon Bay kentinde 67 yaşındaki saldırgan Zhao Chunli iki ayrı noktada silahlı saldırı gerçekleştirdi.

İlk olarak bir çiftliğe yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Çiftliğin yakınında aynı saldırgan 3 kişiyi daha öldürdü. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Zhao Chunli, polis ekipleri tarafından otoparkta bir aracın içerisinde yakalandı.

Saldırıyı düzenlediği silah da araçta bulundu. Polis, saldırganın çiftlik çalışanı olma ihtimali üzerinde duruyor.

Eyalette cumartesi günü yaşanan saldırıda da 11 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

ABD'de yeni yılın ilk 3 haftasında 38 kitlesel silahlı saldırı yaşandı.