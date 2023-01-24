Kürdistan Bölgesi’nde 913 binden fazla sığınmacı yaşıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Bilgi Ofisi, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç ve Göçmenler Müdürlüğü’nün verilerini paylaştı.

Verilere göre Kürdistan Bölgesi’nde yaklaşık 655 bin sığınmacı ve 248 binden fazla mülteci yaşıyor.

174 bin 707 sığınmacının kamplarda olduğu belirtilirken, 102 kişinin evlerine dönüş yaptığı belirtildi.

Verilere göre Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplarda 490 bin 92 sığınmacı kalıyor.

Geçen yıl Kürdistan Bölgesi’nde kalan mülteci sayısı 93 bin 966’ydı. Kamp dışında yaşayan mülteci sayısı ise 154 bin 468 iken, bunlardan 367 kişi evlerine dönüş yaptı ve 482 yeni mülteci kamplara yerleştirildi.