Fransa Suriye’den bazı DAİŞ’li ailelerini teslim alıyor

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre DAİŞ’lilerle ilişkili 15 kadın ile 32 çocuk, Suriye’den Fransa’ya götürülecek.

Açıklamada, söz konusu DAİŞ’li ailelerinin, Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamplarda kaldığı belirtildi.

Teslim alınacak çocukların rehabilitasyon merkezlerine alınacağı, ergenlik çağındakilerin ise özel yargıya gönderileceği kaydedildi.

“ÖRGÜTÜN YENİ JENERASYONU KAMPLARDA YETİŞİYOR”

Öte yandan İngiliz The Spectator dergisinde Ocak ayı başında yayımlanan bir haberde, DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasından 4 yıl sonra yeniden baş gösterdiği, uyuyan hücrelerini hareket geçirme biçimi ve taktiğini değiştirdiği, Irak ve Suriye’de yeniden kanlı saldırılara başladığı belirtildi.

Terörle mücadelenin son bulmadığı ve DAİŞ’in yeni jenerasyonunun Hol Kampı’nda yetiştiği belirtilen haberde, kampta her ay 80 çocuğun dünyaya geldiği ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamplarda yaklaşık 60 bin kadın ve çocuğun yaşadığına dikkat çekildi. Söz konusu çocukların yarısının 18 yaşının üstünde olduğu ve burada tutulmalarının, örgütün yeni jenerasyonunun ortaya çıkması için zemin oluşturduğu ifade edildi.

Haberde DAİŞ’in Irak ve Suriye’de düzenlenen 500’den fazla terör saldırısını üstlendiği, bunun da bölgedeki DAİŞ tehlikesinin sürdüğünün işareti olduğu kaydedildi.