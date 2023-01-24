Politika

İran'da silahlı saldırı: 2 asker öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
İran Sistan-Beluçistan İran silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, gece yaşanan olayla ilgili bilgi verdi.

Kanberi, "Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Bempur ilçesinde devriye görevindeki askerlere silahlı saldırı düzenlendi. Binbaşı Muhtar Mümini ve Teğmen Ebuzer Ümidvar hayatını kaybetti, Astsubay Milad Abdullahi ise yaralandı" dedi.

İranlı yetkili, kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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