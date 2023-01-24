İran'da silahlı saldırı: 2 asker öldü
HABER MERKEZİ
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, gece yaşanan olayla ilgili bilgi verdi.
Kanberi, "Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Bempur ilçesinde devriye görevindeki askerlere silahlı saldırı düzenlendi. Binbaşı Muhtar Mümini ve Teğmen Ebuzer Ümidvar hayatını kaybetti, Astsubay Milad Abdullahi ise yaralandı" dedi.
İranlı yetkili, kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.