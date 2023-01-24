Finlandiya: Türkiye ile üçlü NATO görüşmelerine ara verilmeli

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Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO görüşmelerine ilişkin Helsinki yönetiminden açıklama geldi.

"Türkiye ile üçlü görüşmelere ara verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, “ortalığın yatışması için vakit gerektiğini” söyledi.

NATO görüşmelerinde “molaya ihtiyaç olduğunu” dile getiren Haavisto, "Ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi" dedi.

Haavisto, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun vadede İsveç'in ilerlemesini engelleyecek bir şey olup olmadığına dair durum değerlendirmesi yapmalıyız. Bu konuda şu anda pozisyon almak için çok erken. Ortak başvuru ilk seçenek olmaya devam ediyor."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstermiş ve şöyle konuşmuştu:

"Biz bir şeyi söyleyince dürüst söyleriz, birileri bize namussuzluk yaptığında haddine bildiririz. İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz."