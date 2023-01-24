Ekonomi

Benzine zam geliyor

Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam gelirken, motorinde ise bugün fiyat değişimi yok.
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türkiye benzin zam

HABER MERKEZİ

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam gelecek.

Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,70 TL’ye, Ankara’da 21,91 TL’ye, İzmir’de 21,85 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,19 TL, Ankara’da 23,43 TL, İzmir’de 23,50 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıklarına ve kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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