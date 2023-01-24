Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra: Güçlerimiz Irak’ta kalacak

BRÜKSEL (K24)

K24 muhabiri, Brüksel’de bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra’ya, Davos Zirvesi’nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin Başbakan Mesrur Barzani’yle yaptıkları görüşmeyi sordu. Hoekstra, güvenlik, ekonomi ve mülteciler konularının görüşüldüğünü belirtti.

Hoekstra, “Güçlerimiz bu yıl da Peşmerge ve Iraklı güçleri eğitmek için Irak’ta kalacak” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani Davos Zirvesi’nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya gelmişti.

Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne verdikleri destek, ekonominin çeşitlendirilmesi ve tarım sektörünün gelişmesi konusundaki yardımları için Hollanda’ya teşekkür etmişti.

Mark Rutte de ülkesinin, başta tarım sektöründe olmak üzere Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerin farklı alanlarda gelişmesine katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.