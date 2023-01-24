BM Genel Sekreter Yardımcısı Erbil’de

ERBİL (K24)

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo, başkent Erbil’e ulaştı.

BM Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’ın eşlik ettiği Rosemary Dicarlo’yu, Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi karşıladı

Karşılamada BM Kürdistan Bölgesi Temsilcisi de hazır bulundu.

Dicarlo’nun Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından yapılan açıklamada, Dicarlo’nun Kürdistan Bölgesi’nde ayrıca sivil toplum kurumları (STK), kadın ve gençlik örgütleriyle bir araya geleceği belirtilmişti.