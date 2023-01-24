Sancar’dan Bahçeli’ye yanıt: Tonlarca kilit getirseniz, hepsini açarız biz

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Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar, HDP'ye kapatma davasının seçimden sonraya bırakılmasını görüşecek AYM'ye tepki göstererek, "HDP kapatılmalıdır hem de vakit kaybetmeksizin" diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye tepki gösterdi.

“Bugün iktidarın küçük ortağı buradan esti gürledi yine. AYM’ye talimatlar gönderiyor” diyen Mithat Sancar, şöyle devam etti:

“Bırakın talimatları AYM’yi tehdit ediyor, açık ve net bir şekilde şantaj yapıyor. Artık anayasa diye bir şey kalmadı. Apaçık bir şekilde Anayasa’yı ihlal etme bırakın ihlal etmeyi ayaklar altına alma konusunda en ufak bir çekinceleri yok. Çünkü kurtuluşları hukuksuzluktadır, zorbalıktadır. Öyle biliyorlar. Seçimlerin adil ve demokratik geçebilmesi için bizim hakkımızdaki kapatma davasının seçimler sonrasına ertelenmesini istedik. AYM’ni tehdit ediyor diyor ki ‘eğer bu kararı derhal HDP aleyhine almazsanız hainsiniz.’ Şimdi yargıya bundan daha açık tehdit olabilir mi? Bu sadece MHP’nin söylemi olarak anlaşılmamalıdır. Bu iktidarın politikasıdır. Bu rejimin politikasıdır. O nedenle yapılan her şey birlikte yapılmaktadır, hesabını da halka birlikte verecekler.”

Muhalefet partilerine sessiz kalmamaları çağrısında bulunan Sancar, şunları kaydetti:

“Muhalefet partilerine de sesleniyoruz, bu kadar açık anayasa ihlalleri bu zorbalık ve tehdit politikası karşısında sessiz kalamazsınız. Sessiz kaldığınız her zorbalığın pratiği eninde sonunda ülkeye egemen kılınmak istenen sistemin bir aynasıdır. O aynayı hep birlikte görelim bu planları hep birlikte bozalım. 'HDP’nin kapısına kilit vurulsun' diyor. Biz anahtar partiyiz diyoruz onlar kilit diyor. Tonlarca kilit getirseniz hepsini açarız biz.”