Stoltenberg: Türkiye NATO üyeliği tartışmasında ittifakla önemli ölçüde işbirliği içinde

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Stoltenberg, Alman Die Welt televizyon kanalına yaptığı açıklamada aşırı sağcı siyasetçinin eylemini eleştirirken, eyleme izin verdiği için Ankara tarafından sert bir şekilde eleştirilen İsveç hükümetine üstü kapalı destek verdi.

NATO Genel Sekreteri, “İfade özgürlüğü, fikir özgürlüğü İsveç'te ve diğer tüm NATO ülkelerinde değerli bir ilke. Bu nedenle bu uygunsuz eylemler otomatik olarak yasa dışı sayılmaz” dedi.

İsveç hükümetinin bu eylemi açık bir şekilde kınadığını kaydeden Stoltenberg, kendisinin de Stockholm sokaklarında yaşanan, başka insanların görüş ve inançlarına yönelik bu tür hakaretlere kesinlikle karşı olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, son gelişmelere rağmen Türkiye’nin şu ana kadar NATO üyeliğiyle ilgili tartışmada ittifakla önemli ölçüde işbirliği içinde olduğunu söyledi.

NATO üyeliği konusunda İsveç, Finlandiya ve Türkiye ile yakın temas içinde olduğunu ve şu ana kadar 30 ittifak üyesinden 28’inin bu iki ülkenin üyeliğini onayladığını kaydeden Stoltenberg, “Elbette, geri kalan diğer müttefikler Türkiye ve Macaristan’a parlamentolarında onay sürecini hızlandırmaları çağrısında bulunuyorum” dedi.

Erdoğan, Kur’an yakma eylemi sonrası "İsveç, NATO üyeliği konusunda bizden destek beklemesin" açıklamasını yapmıştı.