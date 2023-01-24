Politika

Selahaddin’de DAİŞ operasyonu: Aranan 6 zanlı yakalandı

Selahaddin vilayetinin çeşitli noktalarına Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonda, aranan 6 DAİŞ’linin yakalandığı belirtildi.
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Irak Selahaddin DAİŞ Muhammed Şiya es-Sudani

HABER MERKEZİ

Irak’ın Selahaddin vilayetinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 6 DAİŞ mensubu yakalandı.

Irak İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Selahaddin vilayetinin çeşitli noktalarına Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonda, aranan 6 DAİŞ’linin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yakalananlardan birinin 2014 yılında DAİŞ'e katıldığını ve Ninova vilayetindeki okullarda DAİŞ ideolojisini yaymakla görevli olduğunu itiraf ettiği bildirildi.

DAİŞ’in son dönemde Irak’taki eylemlerinde artış olduğu görülürken, Irak başbakanı Muhammed Şiya Sudani, geçtiğimiz günlerde The Wall Street Journal’a verdiği röportajda, Koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi için herhangi bir zaman belirlenmediğini ve Irak'ın DAİŞ'i tamamen yok etmesi için Koalisyon güçlerinin kalmasına ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Sudani, “Şu anki ABD başkanı Joe Biden, seleflerinden farklı ve Irak'ı herkesten daha iyi biliyor. Bu, Bağdat ile Washington arasında çok iyi bir ilişkinin temeli olabilir” demişti.

 

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