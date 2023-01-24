Ekonomi

ABD: Irak'ta dolara müdahale etmedik

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, ABD’nin Irak’ın maliye politikasına ve doların dinar karşısındaki fiyatının belirlenmesine müdahale etmediğini, bunu sadece kara para aklama ve dolar kaçakçılığını önlemek için yaptığını bildirdi.
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Irak ABD Alina L Romanowski Irak Merkez Bankası Dolar

ERBİL (K24)

Bir televizyon kanalına konuşan ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, ülkesinin Irak'taki bankacılık sistemini geliştirmeye ve uluslararası bankalara bağlamaya çalıştığını söyledi.

Romanowski, ABD'nin Irak Merkez Bankası'nın koordinasyonunda Irak'tan yurt dışına dolar aklama ve kaçakçılığını engellediğini dile getirdi.

ABD’li büyükelçi, bu işlemin iki yıl önce Irak bankaları tarafından Amerikan Federal Bankası ile Irak Merkez Bankası arasında bir anlaşma olacak şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Alina Romanowski, durumu sürekli takip ettiklerini ve yetkililerle temasa geçtiklerini belirterek, Irak Merkez Bankası uyum içinde olduklarını söyledi.

Irak dinarı döviz karşısında değer kaybetmeye devam ederken, dün Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip Muhif görevden alınmıştı.

Irak haber ajansı INA’ya göre, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Merkez Bankası Başkanı Muhif’i kendi talebi üzerine görevden alarak yerine vekaleten Ali Muhsin Allak’ı atamıştı.

Merkez Bankası mali piyasayı kontrol edemediği eleştirilerine maruz kalıyor.

 

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