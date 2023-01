2023 Oscar adayları açıklandı

HABER MERKEZİ

23 kategoride Oscar adayları Riz Ahmed ve Alison Williams tarafından açıklandı.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunda Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 95'inci kez sahiplerini bulacak.

Altın Küre ödüllü "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All At Once) filmi, Oscar'da 11 adaylıkla öne çıktı.

İşte 2023 Oscar Ödülleri için açıklanan En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve diğer kategorilerdeki adaylar:

EN İYİ FİLM

All Quiet On The Western Front

Avatar: The Way Of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triange of Sadness

Women Talking

EN İYİ YÖNETMEN

Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

Steven Spielberg (The Fabelmans)

Daniel Kwan ve Daniel Scheinert (Everything Everywhere All At Once)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Triangle of Sadness)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cate Blanchett (Tár)

Ana De Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrel (The Banshees of Inisherin)

Brendan Fresar (The Whale)

Paul Mescal (Aftersun)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Stephanie Hsu (Everything Everywhere All At Once)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (The Fabelmans)

Barry Keoghan (The Banshees Of Inisherin)

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once)

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

All Quiet on the Western Front

Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

All Quiet on the Western Front (Almanya)

Argentina, 1985 (Arjantin)

Close (Belçika)

EO (Polonya)

The Quiet Girl (İrlanda)

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

All Quiet On The Western Front

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Elvis

Empire of Light

Tár

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Mrs. Harris Goes to Paris

EN İYİ FİLM KURGUSU

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Tar

Top Gun: Maverick