3'lü mekanizma toplantısı ertelendi

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TRT'nin haberinde, "Diplomatik kaynaklar, Ankara'nın talebi üzerine Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü mekanizmanın şubat ayı toplantısının ertelendiğini duyurdu" ifadelerine yer verildi.

Bir sonraki toplantının Brüksel'de gerçekleşmesi planlanıyordu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, salı günü Reuters'a verdiği demeçte Türkiye ile NATO görüşmeleri için birkaç haftalık araya ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Haavisto, Finlandiya'nın İsveç olmadan sürece devam edip etmeyeceği sorusuna "Bu konuyu şu an için tartışmaya gerek görmüyorum" yanıtını verdi ve "Üçlü görüşmelere devam etmek için ortalığın yatışmasını beklemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum" diye eklemişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dünkü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsveç'te Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakılmasına tepki göstermişti.

Erdoğan "Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" demişti.