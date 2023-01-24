PDK-BAKUR’dan İçişleri Bakanlığı’na: Siyaset yapma özgürlüğünün açık ihlali

DİYARBAKIR (K24)

PDK-BAKUR kurucusu ve sözcüsü avukat Hişyar Özalp imzalı dilekçe, Türkiye İçişleri Bakanlığı’na gönderildi.

Söz konusu dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“14.04.2017 tarihinde 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa uygun olarak bakanlığınıza kurmuş olduğumuz Kuzey Kürdistan Demokrat Partisi’ne ( PDK-BAKUR) ait evrakları teslim etmiştik. Kanunun 5. Maddesi şöyle demektedir: ‘Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar.’ Kanunun sarih ifadelerinden anlaşılacağı üzere belgelerini teslim ettiğimiz PDK-BAKUR yasal olarak kuruluşunu tamamlamıştır. Buna rağmen ne yazık ki belirli aralıklarla yaptığımız uyarılara rağmen kanunun 8. Maddesine göre tarafımıza tevdii edilmesi gereken alındı belgesi bakanlığınız tarafından bize tevdii edilmemiştir. Bu durum kanuna anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Alındı belgesinin tevdii edilmemesi örgütlenme ve siyaset yapma özgürlüklerinin açık ihlalidir.”

Dilekçede, “İvedi bir biçimde PDK-BAKUR’a ilişkin alındı belgesinin mevzuatta uygun olarak tarafımıza tevdii edilmesini aksi takdirde bakanlığınıza karşı yasal haklarımızı kullanmak üzere yargı yoluna başvuracağımızı bildiririz” denildi.