Zebari: Almanya Parlamentosu’nun kararını takdir ediyoruz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme Koordinatörü Dindar Zebari, Almanya Parlamentosu’nun Almanya Parlamentosu’nun Ezidi soykırımı kararını takdir ettiklerini söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme Koordinatörü Dindar Zebari, “Almanya Parlamentosunun DAİŞ'in Ezidi Kürtlere karşı işlediği suçları soykırım olarak tanıma kararını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Zebari, soykırımın faillerin uluslararası suçlardan yargılanması ve Şengal Anlaşmasının uygulanması gerektiğini vurguladı.

ALMANYA PARLAMANTOSU EZİDİ SOYKIRIMI’NI TANIDI

Geçtiğimiz Perşembe günü Alman Federal Meclisi, koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), muhalefetteki Birlik partilerinin hazırladığı ve Ezidi Kürtlere yönelik DAİŞ’in işlediği suçları soykırım olarak kabul edilmesini içeren teklif için toplandı.

Oturuma Ezidi Miri Hazım Mir Tahsin Beg, Ezidi Ruhani Meclisi üyeleri ve soykırımın canlı tanıkları da katıldı.

Oyalamaya sunulan teklif oy birliği ile kabul edilerek yasalaştı. Böylece Almanya Federal Meclisi, Ezidi Kürtlere yönelik DAİŞ’in işlediği suçları “soykırım” olarak tanımış oldu.