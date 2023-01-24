ABD’den Hizbullah bağlantılı kişi ve kurumlara yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştıran şirket ve yöneticisine yaptırım uygulanacağı bildirdi.

Lübnanlı finansçı Hassan Moukalled'in yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, Moukalled'in, Hizbullah'ın Lübnan'ın ekonomik krizini istismar etmeye ve şiddetlendirmeye devam etmesini sağlamada kilit rol oynadığı ifade edildi.

Açıklamada, Moukalled'in Hizbullah'ın Lübnan'ın finansal sisteminde varlık oluşturmasına yardımcı olmak için Hizbullah'a bağlı üst düzey finans yetkilileriyle yakın koordinasyon içinde çalıştığı aktarıldı.

Moukalled'e ait döviz alım satım hizmeti veren CTEX Exchange şirketine de yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, Moukalled'in oğulları Rayyan Moukalled ile Rani Moukalled'in de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.