Suriye ile Irak arasında ticaret trafiği yeniden başlıyor

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Suriye’nin Bağdat Büyükelçisi Setam Cedan, “Yıllarca süren durgunluğun ardından, yakında Suriye ve Irak tırlarının birbirlerinin bölgelerine girmesine izin verilecek” dedi.

Irak medyasına konuşan Suriye’nin Bağdat Büyükelçisi Setam Cedan, “Irak hükümeti ile yakın gelecekte herhangi bir vergi ve gümrük vergisi alınmaksızın iki tarafın sınırlarını birbirinin ticaret ve tarım tırlarına açma konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

Karayolu nakliyatının Elbu Kemal Sınır Kapısından yapılacağını kaydeden Cedan, “Suriye'nin hedefi, ürünlerini Irak'a oradan da Körfez ülkelerine ihraç etmek” dedi.

Suriye’de ‘de patlak veren iç savaş ve krizin ardından, Şam ile diğer ülkeler arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler durmuştu.