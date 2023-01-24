Demirtaş Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili YSK’ya başvuracak

HABER MERKEZİ

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan hem diploması olmadığı için hem de olsa bile üçüncü kez cumhurbaşkanı olamayacağından, adaylığı yasaya aykırı ve gayrimeşrudur” diyen Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüksek Seçim Kurulu'nun Erdoğan'ın adaylığını kabul etmesi bu gerçeği değiştirmez. Sadece, Yüksek Seçim Kurulu bir suça daha ortak olur. Erdoğan'ın yasa dışı ve gayrimeşru bir aday olarak seçime girmesi sağlanabilir ama pirüpak bir aday olarak asla. Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sunacağım.”

Demirtaş, “Erdoğan kral mı ki yasalar onu bağlamıyor? Kusura bakmayın, ben kralını tanımam” dedi.

Erdoğan'ın yasa dışı ve gayrı meşru bir aday olarak seçime girmesi sağlanabilir ama pirupak bir aday olarak asla.



Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunacağım.



Erdoğan kral mı ki yasalar onu bağlamıyor? Kusura bakmayın, ben kralını tanımam.



2/2 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 24, 2023

KILIÇDAROĞLU, "YARGIYA, YSK'YA GÜVENMİYORUZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının hukuka uygun olup olmadığına yönelik soruya, "Diyelim ki ses çıkardık nereye gidecek? YSK üyelerini atayan kim? Erdoğan. İtiraz edeceğin hiçbir yer yok" diye yanıt vermesine gelen eleştirileri de değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "YSK'ya güvenmediğimi sağır sultan duydu! YSK'nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız, YSK, hukuka uygun karar verecek. Akıl var mantık var. İradesini saraya ipotek eden adama hâkim denmez! YSK'ya güvenseydik özel olarak sandık güvenliği için çalışmazdık. Yargıya, YSK'ya güvenmiyoruz; bu kadar açık!" ifadesini kullandı.

BAKAN BOZDAĞ, "HİÇBİR HUKUKİ ENGEL SÖZ KONUSU DEĞİLDİR" AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili “Sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Hiçbir hukuki engel söz konusu değildir çünkü sayın cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir ve şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir" demişti.