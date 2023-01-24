Politika

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'in evinde ‘gizli belgeler’ bulundu

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Indiana'daki konutunda devlete ait "gizli belgeler" bulundu.
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ABD Mike Pence Gizli belge

HABER MERKEZİ

Pence'in avukatı Greg Jacob'un, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi (NARA) yetkilisi Kate Dillon McClure'e yazdığı mektupta, 2017-2021 yıllarında eski Başkan Donald Trump döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Pence'in, Indiana'daki evinde yapılan aramada "az sayıda" gizli belgenin bulunduğunu aktardı.

Jacob, ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde ve ofisinde gizli belgelerin çıkmasının ardından Pence'in de ihtiyaten 16 Ocak'ta evini incelemesi için bir avukat tuttuğu bilgisini paylaştı. Avukatın potansiyel olarak "hassas ve gizli" bilgiler içeren az sayıda belge bulduğunu aktaran Jacob, avukatın bu belgelerin içeriğine bakmayarak derhal Ulusal Arşivlerle iletişime geçildiğini belirtti.

"Gizli" ibareli belgelerin başkan yardımcılığının son döneminde "yanlışlıkla kutulara konarak" Pence'in kişisel evine götürülmüş olabileceği bilgisini paylaşan Jacob, eski başkan yardımcısının evindeki bu belgelerin varlığından habersiz olduğunu kaydetti.

Jacob, Pence'in gizli belgelerin korunmasına yüksek önem atfettiğini, bu kapsamda Ulusal Arşivler ile işbirliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.

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